Si sono aperte le iscrizioni al Summer Day Camp che si terrà ai Campi Sportivi di Camporosso e organizzato dalle Scuole Calcio (affiliate Genoa Future Football) dell’U.S. Camporosso e U.S. Dolceacqua ASD sotto l’egida del Genoa Cfc.

Il Camp sarà presenziato e coordinato da Tecnici professionisti del Genoa come Davide Brunello (Allenatore Giovanissimi Nazionali Genoa ed ex Responsabile Tecnico Settore Giovanile del Carpi) e Manuel Rimassa (Allenatore Esordienti 2007 Genoa) oltre a istruttori e preparatore dei portieri qualificati.

Costi: euro 200,00 (per tesserati Affiliati Genoa Future Football), euro 220 (altri tesserati), sconto fratello euro 50,00.

Il Camp Tecnico avrà durata dal 2 al 6 Luglio 2018 dalle h.09,30 alle h.17,30 e comprende:

N.2 Kit completi di allenamento “Lotto” Ufficiali Genoa Cfc

N.5 pasti completi

Il Mercoledì mattina lezione di nuoto in piscina con Istruttori Qualificati (bus navetta compreso);

Premio ricordo, Attestato di partecipazione e Assicurazione.

Info:Daniele 3470151984‬-Giuliano 3388108992

Le Iscrizioni si chiuderanno il 20 Giugno 2018.