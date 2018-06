Da venerdì 15 a domenica 17 giugno il centro storico di TORINO ospiterà IL VILLAGGIO COLDIRETTI del Nord Ovest, che vedrà protagoniste le regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

All’interno dei Giardini Reali (riaperti per l’occasione), verranno riservate aree per la ristorazione con il coinvolgimento degli Agrichef degli Agriturismi di Campagna Amica, in cui i visitatori potranno consumare a prezzo modico le tipicità gastronomiche del territorio. Ampio spazio verrà dato ad Educazione alla Campagna Amica e alle fattorie didattiche con la realizzazione di laboratori per grandi e piccoli mentre nel Villaggio delle idee vedrà invece la partecipazione di giovani imprenditori, studenti, ricercatori e start up che si confronteranno su tematiche di sviluppo del settore agroalimentare.

La storica Piazza Castello sarà invece destinata ad ospitare il PIU’ GRANDE MERCATO A KM 0 DI CAMPAGNA AMICA, con la partecipazione di aziende agricole provenienti dalle tre regioni protagoniste con le proprie eccellenze territoriali. Saranno altresì dedicate specifiche aree all’agricoltura sociale per aiutare le categorie più deboli e alla solidarietà con le specialità delle aree terremotate offerte dagli agricoltori colpiti dal sisma.

Per l’occasione Coldiretti Imperia organizza per i tre giorni dell’evento, un viaggio andata-ritorno in giornata con partenza in prima mattinata e ritorno in tardo pomeriggio (sia per il 15 che per il 16 che per il 17), al prezzo di 10 € compreso un buono pasto da consumare all’interno del Villaggio.

Vista la vicinanza delle date dell’evento e i ridotti posti disponibili, si invita a contattare l’ufficio zona di competenza per manifestare l’adesione.

Per la zona di IMPERIA, Coldiretti IMPERIA -0183/666992-3

imperia@coldiretti.it

Per la zona di TAGGIA, Coldiretti TAGGIA – 0184/460188

taggia.im@coldiretti.it

Per la zona di SANREMO Coldiretti SANREMO 0184/510183

sanremo.im@coldiretti.it

Per la zona di VENTIMIGLIA, Coldiretti VENTIMIGLIA 0184/351627

ventimiglia.im@coldiretti.it