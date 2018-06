Giovedì 7 giugno alle ore 20,30 secondo appuntamento a Ventimiglia, nella sala polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, del progetto 114 Pizza & Dolci 2018 Quaresima e Ramadan 1439. Il progetto che prevede la realizzazione di due cicli di cene offerte sia durante la Quaresima che durante il Ramadan per i poveri, i migranti e i rifugiati in Italia è stato realizzato in diverse città in Italia. Infatti attraverso il simbolismo del digiuno e del nutrimento ci auguriamo si possa ottenere un momento di dialogo interreligioso e integrazione tra cristiani e musulmani di provenienza estera che desiderano integrarsi.

La tappa di Ventimiglia sarà realizzata grazie alla collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, la Caritas Intemelia, la Croce Rossa Italiana, l’Associazione INTERSOS, il Centro Culturale Fratellanza Ventimiglia e grazie al contributo della COOP Liguria e del Comune di Ventimiglia.

Prenderanno parte alla serata il Vescovo S. Ecc. Mons. Antonio Suetta, il Direttore della Caritas Maurizio Marmo, il Vice Sindaco del Comune di Ventimiglia, Silvia Sciandra, l’Assessore ai Servizzi Sociali, Vera Nesci, la Responsabile INTERSOS, Daniela Zitarosa, l’Esperta Legale – Croce Rossa Italiana, Elisabetta Zanoni e il Presidente del Centro Culturale Fratellanza Ventimiglia, Taki Hassan.

La CO.RE.IS. Italiana con questo progetto vuole cercare di interagire, accompagnare e onorare ogni persona, migrante, povero o rifugiato come un segno di Dio.

Per Informazioni: 349 2801417