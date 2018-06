Al Club Nautico San Bartolomeo al Mare si è da poco concluso il Vela Day 2018 e tutto è pronto per l’inaugurazione della stagione estiva, con numerose attività:

– sino al 12 giugno viene organizzato il “Vela Scuola”, per promuovere la cultura velica nelle scuole, con particolare riferimento alla comprensione e rispetto dell’ambiente, un progetto FIV (Federazione Italia Vela) in collaborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca);

– dal 18 al 22 giugno il Campus sportivo SBM, organizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare, che permetterà a tutti i partecipanti di apprendere nozioni di base della barca a vela andando per mare;

Inoltre, dal 18 giugno e per tutta l’estate, sarà possibile iscriversi alla Scuola Vela e lezioni individuali!! L’estate è alle porte e il modo migliore per trascorrerla è andare per mare.