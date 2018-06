Domani, giovedì 7 giugno, alle 15.00 a Vallebona, presso la Loggia dell’Aria (sotto l’edificio comunale), si svolgerà la conferenza stampa della vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale per la firma del protocollo d’intesa sul “Progetto europeo di monitoraggio dell’attività fisica” supportato all’OMS e dall’Unione Europea. La Liguria è infatti l’unica regione italiana a partecipare al progetto in rappresentanza dell’Italia, insieme ad altri 12 Paesi europei. A sottoscrivere il documento saranno l’assessore Viale insieme al presidente di MSP Italia Aces Europe Gianfranco Lupatelli.

La firma del protocollo sarà anche l’occasione per presentare altre due importanti iniziative che coinvolgeranno i 19 Comuni protagonisti della community “L’arco del Benessere”, vincitrice del titolo di “European Community of Sport 2019”, alla presenza del sindaco di Sestriere Valter Marin per la community piemontese “Via Lattea”, del presidente della community “Italian Riviera” Angelo Berlangieri, dei rappresentanti del consorzio “In Riviera” Sergio Scibilia e dei circoli di tennis di Ospedaletti, Dolceacqua, Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia.