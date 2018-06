Tra Perinaldo e Seborga un oggetto volante non identificato è stato avvistato da un appartenente alle forze dell’ordine a circa 550 metri sul livello del mare. Lo comunica l’ufologo Angelo Maggioni presidente dell’ Associazione Italiana Ricerca Aliena a cui è stata fatta la segnalazione. “Il 25 maggio verso le 8 in direzione della collina ho visto due oggetti luminosi dalla forma allungata: uno è rimasto fermo, l’altro andava a velocità supersonica” racconta il testimone. “Siamo davanti ad un evento straordinario: ci sono due oggetti luminosi” dice Maggioni all’Ansa.

