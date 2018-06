Il sindaco di Santo Stefano al Mare, Elio Di Placido, ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’uso dell’acqua per usi potabili se non previa bollitura. I valori emersi dalle analisi sono di poco sopra la norma. Domani il gestore dell’acquedotto ripeterà le analisi, l’Asl lo farà lunedì 11 giugno e si saprà se il divieto sarà confermato o se sarà tolto.

