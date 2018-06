La giuria tecnica del Premio Letterario Nazionale“Casinò di Sanremo- Antonio Semeria” presieduta dal dott. Matteo Moraglia, alla presenza del prof. Francesco De Nicola, ha stilato la graduatoria delle sillogi inedite partecipanti ed ha decretato i tre finalisti.

Questa la terna finalista in ordine alfabetico:

“Come un’Odissea”

Maria Pia Crisafulli

Residente a Messina

“Pillole” “

di Izabella Teresa Kostka

residente in provincia di Milano

“Costellazioni “

di Ilaria Spes

residente in provincia di Como.

Verrà inoltre consegnata una menzione d’onore Targa “ Casinò di Sanremo “.

Il premio letterario nazionale “Casinò di Sanremo Antonio Semeria” si arricchisce del prestigioso sostegno del prof. Stefano Zecchi, componente del Comitato d’Onore e testimonial e dell’apporto del Amm. Nicola Carlone, Comandante della Direzione Marittima della Liguria e Capitaneria di porto di Genova.

Nuovi apporti anche per la giuria tecnica, che ha registrato l’importante adesione del prof. Francesco De Nicola. Ha accolto l’invito a divenire giurato tecnico il dott. Carlo Sburlati, già patron del Premio Acqui Storia” .

Alla presenza del regista e scrittore Brando Quilici, con il figlio Corso, verrà ricordata la figura di Folco Quilici, grande documentarista, divulgatore scientifico, scrittore e ambientalista, profondo amante del Mare, scomparso il 24 febbraio scorso, che fu Presidente della Giuria del Premio “Casinò di Sanremo” negli anni 2004-2011.

“La quarta edizione del nostro Premio ha consolidato la sua importanza attraverso la prestigiosa presenza del Prof. Stefano Zecchi e degli illustri componenti del Comitato d’onore e della Giuria tecnica-“ Sottolinea Casinò Spa – “ Più di quaranta autori hanno partecipato, segno della grande attenzione che sta riscuotendo da parte di tanti poeti. Ricordiamo, così, e tributiamo il doveroso omaggio ad un illustre sanremese, Antonio Semeria, che tanto si impegnò, come Presidente del Casinò, per salvaguardare la tradizione culturale della Casa da Gioco. E’ un evento questo, che completa l’offerta culturale dei Martedì Letterari, inseriti nel “2018 Anno Internazionale della Cultura Europea”. Ringraziamo della vicinanza il Comitato d’onore, presieduto da S.E. il signor Prefetto della Provincia di Imperia, dott.sa Silvana Tizzano, che ci onora della sua vicinanza; il prof. Stefano Zecchi che entra nel Comitato d’onore e tutti i nuovi giurati, che sostengono e rendono sempre più autorevole il nostro Premio, consolidando la sua funzione di palcoscenico per l’affermazione di nuovi autori. Infine un sentito ringraziamento per la loro presenza a Brando Corso Quilici e un grazie sentito allo Yacht Club Sanremo, nella persona del presidente Beppe Zaoli, che condivide con noi la cerimonia di Premiazione, unita agli eventi della prestigiosa Rolex Giraglia.”

“ Un grazie sentito a tutti gli scrittori partecipanti e felicitazioni ai finalisti”- dice il dott. Matteo Moraglia a nome della giuria tecnica-“ Come spesso accade è stato arduo scegliere ma dalla costruttiva dialettica dei giurati è scaturita la composizione unanime dei giurati. Ora passiamo il “testimone” alla giuria popolare che dovrà esprimersi il prossimo 7 giugno.”

“La De Ferrari Editore è davvero orgogliosa di poter collaborare a questo evento – sottolinea il Dott. Fabrizio De Ferrari – Abbiamo già pubblicato un buon numeri di opere, che hanno avuto un buon riscontro. Esprimendo l’augurio più vivo perché questo premio possa continuare ad essere un importante punto di arrivo per tanti nuovi autori.”

La fase finale del concorso si svolgerà domani, giovedì 7 giugno ore 18.00 nel villaggio Rolex Giraglia in piazzale Vesco in collaborazione con lo Yacht Club Sanremo.

Davanti alla giuria popolare e al pubblico presente i tre finalisti dovranno presentare la loro opera con lettura di tre poesie.

Al termine dell’esposizione i giurati esprimeranno il loro voto segreto. Lo spoglio delle schede verrà effettuato subito dopo e verrà proclamato il vincitore .

L’opera prescelta verrà pubblicata a cura della casa editrice De Ferrari, la stessa che ha editato il volume “Uno, cento, Mille Casinò di Sanremo” 1905-2015, prestigioso libro che racchiude la storia, l’arte, e l’architettura della casa da gioco.

Finalità del premio è quella di sottolineare la grande tradizione culturale della casa da gioco, coinvolgendo scrittori emergenti, che potranno così avere un canale in più per farsi apprezzare.

Il premio è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011 che nominato presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita dei Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Comitato d’onore

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. Il signor Prefetto di Imperia, Dott,sa Silvana Tizzano, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il prof. Stefano Zecchi, l’Ammiraglio Nicola Carlone, l’assessore Regionale alla Cultura, Dott.sa Ilaria Cavo, l’Assessore Regionale al Turismo Gianni Berrino, l’Assessore al Turismo e Cultura di Sanremo, Dott. Marco Sarlo , il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente, Dott. Massimo Calvi, consiglieri Avv. Elvira Lombardi e Olmo Romeo, Presidente di Federgioco e componente di Eca e dal Direttore Generale, Ing. Giancarlo Prestinoni.

La giuria tecnica è così formata: Presidente Dott. Matteo Moraglia, editore Leucotea, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Dott. Carlo Sburlati, già natron del Premio Nacqui Storia, Medico, Dott. Michele Marchesiello, scrittore e magistrato, la commercialista Paola Monzardo, Dott. Marco Mauro, medico chirurgo, Dott. Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, Dott.sa Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.