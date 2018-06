Intensificata ulteriormente l’attività di controllo dei territorio a Sanremo, specialmente in vista della stagione estiva che, com’è noto, porta con sé un notevole afflusso di turisti.

“Sempre in Guardia” è il nome dell’operazione straordinaria di controllo del territorio che, a intervalli regolari e per tutta l’estate, vedrà aggregati diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine che andranno a supporto delle Volanti del locale Commissariato, rafforzando così la presenza degli operatori di Polizia sul territorio e il senso di sicurezza percepito dai cittadini.

In appena una giornata, l’operazione ha portato questi risultati.

Sul fronte del contrasto allo spaccio degli stupefacenti, due minorenni, a bordo dei propri scooter, sono stati controllati dagli operatori di Polizia dopo aver tentato di darsi alla fuga. Il motivo dell’atteggiamento è stato poi ben chiaro: sono stati rinvenuti e sequestrati 50 grammi di marijuana, nonché il materiale per i confezionamento e un bilancino di precisione. Ben 260 euro in contanti trovati in tasca di uno dei due ragazzi che non è riuscito a giustificarne la provenienza e, di conseguenza, presumibile provento di spaccio non avendo, per sua stessa ammissione, altra fonte di reddito oltre alla “paghetta” dei genitori. Di fronte al quadro indiziario gli agenti hanno perquisito gli alloggi dei giovani. All’interno della casa di uno di loro sono stati rinvenuti, celati all’interno di un orologio a pendolo, 10 grammi circa di hashish.

I due ragazzi, di cui uno con precedenti di polizia sempre inerenti alla violazione della normativa sugli stupefacenti, venivano denunciati in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferiti alla Procura per i minorenni presso il Tribunale di Genova.

Un 40enne senegalese è stato denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e resistenza a pubblico ufficiale, “beccato” dagli operatori nei pressi del Forte Santa Tecla, zona dove si concentrano persone dedite alla vendita abusiva di marchi contraffatti, con al seguito voluminose borse femminili e un espositore di fortuna contenente diversi orologi. Alla vista della macchina della Polizia, l’uomo trasaliva e si dava repentinamente alla fuga rischiando di travolgere i passanti, prontamente inseguito dai poliziotti che, dopo un breve tratto, lo bloccavano, nonostante i ripetuti tentativi di divincolarsi. Tutta la “mercanzia”, ben 41 orologi di vari marchi, modelli e colori, veniva conseguentemente sequestrata.

E’ stato, infine, denunciato per il reato di procurato allarme, un uomo, classe ’75, che era solito “divertirsi” chiamando il 112 e denunciando fatti di reato in realtà inesistenti. Questa volta la chiamata era partita da una cabina telefonica sita in Piazza Colombo con l’intento di autodenunciarsi per aver ucciso un uomo. Rintracciato l’uomo e appurato che ancora una volta aveva dichiarato il falso, veniva accompagnato presso il locale Commissariato ove si è guadagnato la terza denuncia per fatti analoghi.