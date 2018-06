Questa mattina, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sanremo, hanno arrestato M. D., 38enne italiano pregiudicato, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Imperia a seguito di apposita richiesta inoltrata dallo stesso Reparto.

L’uomo, la notte dell’8 aprile, nei pressi del Casinò, aveva aggredito e minacciato con un coltello una giovane donna strappandole di dosso la borsa ed impossessandosi del denaro contante, dandosi alla fuga a piedi. I Carabinieri di Villa Giulia, raccogliendo le testimonianze di alcuni presenti ed analizzando il sistema di videosorveglianza cittadino, sono riusciti ad identificare il rapinatore, già noto alle Forze dell’Ordine, per il quale è subita scattata la richiesta di provvedimento all’Autorità Giudiziaria. Il GIP, concordando con le risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arrestato è stato quindi associato presso il carcere di Imperia.