A Sanremo nel fine settimana si svolgerà il Torneo di calcio per Veterani, giunto alla 20a edizione.

La manifestazione si svolgerà nelle strutture sportive di Pian di Poma e dello stadio Comunale sabato 9 e domenica 10 giugno, con inizio alle ore 9 del sabato. Alla domenica ci saranno le finali sia a Pian di Poma, sia al Comunale.

“Siamo soddisfatti per la risposta avuta contiamo di portare una presenza di minimo 300 persone nelle varie strutture alberghiere. Ringraziamo l’amministrazione per la concessione delle strutture calcistiche” commentano gli organizzatori del Sanremo 2000.