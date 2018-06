A Sanremo i lavori per il nuovo Palasport dovrebbero prendere il via all’inizio 2019. Il costo totale dell’opera è di 15 milioni. Il nuovo impianto a Pian di Poma avrà una superficie di 5.800 metri quadri. All’esterno 250 parcheggi oltre a posti per moto e pullman. Ci saranno campi da pallavolo, pallamano e calcetto, due piscine, una di 25 metri con 8 corsie e una più piccola per bimbi e acquagym, una zona fitness e una palestra. Il Palazzetto potrà ospitare anche concerti con una capienza di 1.500 persone, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.