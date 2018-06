La situazione finanziaria di Rivieracqua è sempre più preoccupante. Risulta che ormai tutti i conti correnti della società pubblica per la gestione del servizio idrico dei comprensori imperiese e andorese siano stati pignorati dai creditori. I problemi di liquidità della società consortile mettono a rischio il pagamento degli stipendi ai dipendenti. L’eventuale tracollo di Rivieracqua trascinerebbe nel baratro i privati che aspettano di essere pagati, con tutte le conseguenze del caso, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

