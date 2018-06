Oggi il ventimigliese Flavio Di Muro, parlamentare della Lega, ha incontrato il neo ministro degli interni Matteo Salvini congratulandosi per il prestigioso incarico.

“Come deputato del territorio gli ho manifestato le aspettative che la cittadinanza di Ventimiglia nutre rispetto ad una migliore gestione del fenomeno migratorio che porta conseguenze rilevanti per la città di confine. In attesa della sua visita a Ventimiglia, mi ha incaricato di predisporre un dossier aggiornato sulla situazione locale. A tal fine provvederò nei prossimi giorni a incontrare le istituzioni locali coinvolte, le Forze dell’Ordine e a registrare le segnalazioni dei cittadini. Con la collaborazione di tutti, conto di consegnare entro fine mese il “Dossier Ventimiglia” al ministro Salvini”.

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.