Si svolgerà venerdì 8 giugno alle ore 18.30 ad Imperia Porto Maurizio, in Piazza F.lli Serra, l’evento di chiusura della campagna elettorale della coalizione di centrodestra. Saranno presenti il Presidente della Regione Giovanni Toti, l’Onorevole Edoardo Rixi e tutti i candidati al consiglio comunale delle cinque liste che sostengono Luca Lanteri Sindaco.

