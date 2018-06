Domani, giovedì 7 giugno, davanti al Palazzo del Parco di Bordighera, a partire dalle 17.30, la lista “Insieme si cambia–Donatella Albano Sindaco” sarà presente con il Gazebo per incontrare la popolazione e approfondire le principali problematiche. E’ previsto l’arrivo del Segretario Nazionale del Partito Democratico Maurizio Martina che verrà a portare il suo sostegno ed appoggio alla candidata Sindaco Donatella Albano ed a incontrare elettori e simpatizzanti. Prevista anche la partecipazione dei Sindaci di Camporosso Davide Gibelli e di Ventimiglia Enrico Ioculano.

