Primo importante step per la mostra di Monet in calendario il prossimo anno a Villa Regina Margherita a Bordighera.

Oggi pomeriggio alle 18 il sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca accoglierà la responsabile del Museo Marmottan Monet di Parigi per una visita – sopralluogo a villa Regina: in previsione dell’esposizione del grande pittore impressionista.

Si tratta di Marianne Mathieu Adjointe, Directeur Chargée della collezione e responsabile della comunicazione.

Seguira’ un incontro con la stampa alle ore 19 e 30 presso il bar Velvet di Bordighera. “Per la città sarà un evento unico – spiega Pallanca – la nostra Villa deve rivivere e questo evento sara’un grande passo per incentivare il nostro turismo culturale”.