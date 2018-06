Il Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano anche quest’anno alcuni appuntamenti e approfondimenti sulle tracce dell’antica via romana, alla scoperta di siti archeologici, musei, resti della strada augustea e degli altri itinerari a essa collegati.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 8 giugno, alle ore 14.30, con un’escursione didattica sul tracciato della strada ciclabile fino a Dolceacqua, tappe a Nervia e Camporosso con particolare attenzione alle chiese di origine romanica e alle opere d’arte in esse contenute.

Programma: ore 14.30, ritrovo davanti alla chiesa di Cristo Re di Ventimiglia e partenza lungo il tracciato dell’acquedotto romano. Arrivo a Camporosso, visita nel centro del paese e alla Chiesa di San Pietro; arrivo a Dolceacqua e visita della chiesa romanica di San Giorgio situata presso il cimitero che ospita le tombe della famiglia Doria; passeggiata alla scoperta del borgo medievale, del ponte romanico (XIV secolo), dei caruggi e il Castello dei Doria. Ore 18.30 fine escursione e rientro.

L’appuntamento per i partecipanti è davanti alla chiesa di Cristo Re. Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione entro giovedì 7 giugno.