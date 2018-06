G. S., 31enne taggese, è indagato per tentato omicidio dopo aver investito volontariamente con l’auto due diciottenni, un imperiese e un tedesco, sul lungomare Amerigo Vespucci, all’altezza del Mc Donald’s, dopo un banale diverbio.

I due ragazzi per fortuna non hanno riportato lesioni gravi, ma uno dei due è ancora ricoverato all’ospedale di Imperia. Con i due 18enni il 31enne aveva avuto un confronto sembra per un apprezzamento di troppo nei confronti di una loro amica, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.