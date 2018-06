All’Iit di Morego a Genova oggi è esplosa una lavastoviglie industriale al sesto piano riservata a cucine, mensa e caffetteria. Una fiammata ha investito due tecnici che stavano lavorando nei pressi della lavastoviglie. Sono stati trasferiti nel centro ustionati a Sampierdarena: non sarebbero in pericolo di vita. La deflagrazione ha fatto saltare i vetri delle cucine. Gli otto piani dell’Istituto Italiano di Tecnologia sono stati evacuati: in strada sono scese circa 800 persone.