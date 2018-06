Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto S.T., 20enne algerino con precedenti di polizia, colto in flagranza mentre cedeva stupefacente ad una coppia di francesi.

Dopo alcune recenti segnalazioni, i militari dell’Arma hanno svolto un servizio mirato al contrasto dell’attività di spaccio che si stava sviluppando in Piazza Colombo.

Individuato l’obiettivo, i Carabinieri hanno notato i due acquirenti aggirarsi con fare sospetto nei pressi della piazza ed intrapreso un breve pedinamento, per qualche centinaio di metri, fin nei pressi di un incrocio ove è sopraggiunto lo spacciatore.

Le tre persone, non accorgendosi della presenza dei militari in borghese, hanno effettuato lo scambio venendo immediatamente bloccati. I due turisti sono stati trovati in possesso di un involucro in cellophane contenente 6 grammi di eroina mentre l’arrestato deteneva la somma in contanti di circa 1000 euro, provento dell’illecita attività di spaccio. La droga veniva venduta a circa 20/25 euro al grammo. L’arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Villa Giulia, verrà giudicato con rito direttissimo nella giornata di domani.