Dopo Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, nei giorni scorsi è toccato a San Lorenzo al Mare, in ambito del “Progetto Racchette di Classe” istituito dal MIUR e dal CONI in sinergia della FederTennis e della FederTennisTavolo, sotto l’egida dell’UNICEF le Associazioni “Taggese Tennis” e “Tennistavolo Regina Riviera Fiori Liguria” hanno organizzato un “Concorso di Disegno” in cui rappresentare con fantasia dette discipline sportive.

I disegni preparati dai bambini e dalle bambine sono stati una sessantina in rappresentanza le Classi 3a/4a/5a Elementare della Scuola Primaria di San Lorenzo al Mare.

Al cospetto dell’Assessore allo Sport Dott. Enzo Mazzarese, delle Insegnati del Plesso, del Presidente e Vice-Presidente Raffaele Regina e Salvatore Lombardo, assieme ai delegati del Tennis Taggia, gli elaborati sarebbero stati premiati tutti per la buona volontà espressa, ma per il principio della competitività sportiva si è voluto dare un piccolo riconoscimento ai primi tre migliori disegni di ogni classe, con i seguenti piazzamenti.

Terza Elementare: 1°) Melissa Adrovic – 2°) Sofia Magurno – 3°) Samuele Marchionni

Quarta Elementare: 1°) Demetra Rossi – 2°) Thomas Vallegro – 3°) Alessia Re

Quinta Elementare: 1°) Sebilhan Eller – 2°) Elisabeth Capra – 3°) Alessandro Gala