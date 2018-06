Il Taggia comunica di aver sollevato Carmelo Luci dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La Società ringrazia il Mister per la professionalità e l’abnegazione con cui ha svolto il proprio incarico in questa stagione 2017 – 2018 ove, nonostante i numerosi infortuni occorsi ai giocatori della propria rosa, ha raggiunto la salvezza con largo anticipo.

La Società lo ringrazia inoltre per aver saputo valorizzare i numerosi giovani avuti a disposizione.

A Carmelo Luci il Taggia augura le migliori fortune in campo professionale ed umano.

Il nuovo allenatore del Taggia sarà Christian Maiano, tecnico della Carlin’s Boys nell’ultima stagione.