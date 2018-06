Serie A Trofeo Araldica – Seconda ritorno

Torronalba Canalese-Acqua S.Bernardo Merlese rinviata per pioggia a martedì 5 giugno, ore 20.30, a Canale.

In arrivo la Supercoppa di pallapugno

Lunedì 11 giugno, alle 21, nello sferisterio “Remo Gianuzzi” di Castagnole delle Lanze, si giocherà la Supercoppa: di fronte l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto e la Torronalba Canalese di Bruno Campagno.

Serie B – Seconda ritorno

ArGi Arredamenti Taggese-Morando Neivese rinviata per pioggia a mercoledì 6 giugno, ore 17, a Taggia.

Srt Progetti Ceva-Acqua S.Bernardo San Biagio rinviata per pioggia a mercoledì 13 giugno, ore 21, a Ceva.

Alfieri Albese-Salumificio Benese rinviata per pioggia a martedì 12 giugno, ore 21, ad Alba

Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb rinviata per pioggia a mercoledì 6 giugno, ore 21, a Madonna del Pasco.

Credito Cooperativo Caraglio-Vini Capetta Don Dagnino rinviata per pioggia a martedì 5 giugno, alle 21, a Caraglio.