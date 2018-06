Gli ultimi appuntamenti stagionali dell’Ospedaletti Calcio riguardano il fiorente settore giovanile. La scorsa settimana è stata veramente piena di impegni, i ragazzi – pulcini, esordienti e giovanissimi – hanno giocato in vari tornei in Francia, a Sanremo, Bergamo e ad Alassio, ma soprattutto a Genova.

Nel capoluogo di regione i giovani Orange hanno raggiunto le fasi finali del torneo Minigoal, nel quale i nostri 2006, pur approdando alle fasi finali, non sono riusciti a salire sul podio, mentre gli esordienti 2007 hanno raggiunto un brillantissimo risultato, qualificandosi ai quarti e superando sfide contro tutte le squadre più forti della Liguria.

A Genova il bomber 2008 Burlandi ha portato a casa un trofeo personale, vincendo il premio di capocannoniere.

“Siamo veramente contenti a livello di squadre ma anche a livello individuale”, commenta il direttore del settore giovanile Espinal. “Oltre a Burlandi, il portierino 2005 Tiziano Verderame, anche se ha giocato un torneo sotto leva, è stato scelto come miglior estremo difensore della competizione di Alassio.

Un “In bocca al lupo” ai 2006 e 2007 impegnati negli ultimi due importanti appuntamenti, mercoledì con-tro il Genoa e sabato in casa del Novara.

Come società siamo veramente orgogliosi di tutti i ragazzi. Che dire? Buone vacanze e forza Ospedaletti!”