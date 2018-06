A partire dal 5 giugno sono aperte le iscrizioni per il camp estivo, organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che si effettuerà dal 18 giugno per quattro settimane.

I bambini che si iscriveranno potranno partecipare, dal lunedì al venerdì tutto il giorno e il sabato mattina, a diverse attività. Al mattino al campo Zaccari, in erba e sintetico, gli iscritti si alleneranno e giocheranno a calcio. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, verranno organizzati vari giochi come il calcio balilla e il ping pong. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dopo la pausa pranzo, un’ora sarà dedicata allo svolgimento dei compiti scolastici. Dopo la merenda la giornata terminerà con un piccolo torneo sul campo d’erba.

Il camp costa 70€ a settimana, vi saranno sconti per chi deciderà di iscrivere i propri figli a più settimane. Per maggiori informazioni contattare Fabrizio Federici al 327 1426308.