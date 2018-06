Grande successo ed emozioni a Ventimiglia in occasione dello spettacolo finale del laboratorio musicale al Fermi-Polo a Ventimiglia: Musica senza confini”.

Lunedì 28 maggio, per il terzo anno consecutivo, si è concluso con grande soddisfazione di pubblico e allievi artisti-musicisti il progetto di laboratorio musicale, sotto la guida del Maestro Franco Cocco e del figlio Eugenio, ex allievo del Polo. Grande gioia anche per il gruppo di insegnanti di sostegno, che si sono esibiti insieme agli allievi.

L’idea, tre anni fa, fu di Laura Delegati, insegnante di sostegno “storica” dell’Istituto Polo: lanciare un progetto di laboratorio musicale quale azione creativa, ludica e terapeutica mirato in particolare agli allievi con abilità diverse e bisogni educativi speciali, ma che coinvolgesse altri allievi del Fermi e Polo tra gli artisti e assistenti e tutti gli allievi e docenti dei due istituti,come entusiasta pubblico del momento finale: il Saggio, che quest’anno ha scelto il tema della “musica senza confini”, proponendo titoli in inglese, francese e spagnolo.

Percussioni, sax, tastiere, flauti. Un monologo teatrale , tante canzoni e bella musica. Tanta endorfina che girava nell’aria e una danza finale che ha coinvolto tutti.

La dirigente scolastica, Antonella Costanza, si complimenta con grande soddisfazione con l’equipe di allievi, docenti, i maestri Franco e Eugenio Cocco che hanno reso possibile questo ottimo risultato per un progetto che sta crescendo e migliorando anno dopo anno, portando benessere e gratificazione.

Ecco i protagonisti tra gli allievi:

Manuel Doria, la vedette dello show che continua a dimostrare grandi capacità canore e di recitazione, oltre ad un’ottima pronuncia nelle lingue straniere. Con lui

Anna Basile, Gäel Lazzaretti, Mattia Ferrea, Davide Abate, Kimberly Brito, Giada Carlino, Lorenza Prato, Daniela Zambrano, Marsejda Dushku.

Tra gli insegnanti ed educatori: Laura Delegati, Carmen Ramò, Sonia Rebaudo, Simona Fiore, Martino Melchionda, Gabriele Alessio e Daniela Faccioli.

Senz’altro un progetto di grande efficacia quello del laboratorio musicale, fra i diversi che la scuola propone : da continuare.