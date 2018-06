Il 30enne tennista armese Fabio Fognini al Roland Garros di Parigi, negli ottavi di finale è stato battuto dal croato Marin Cilic in cinque set per 6-4, 6-1, 3-6, 6-7, 6-3. Fognini, numero 18 al mondo, dopo quasi quattro ore di gioco, si è dovuto arrendere alla testa di serie numero 3, vedendo svanire la possibilità di approdare ai quarti, come fatto, invece, dal sempre più sorprendente palermitano Marco Cecchinato.