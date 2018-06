Ieri sera, in provincia di Imperia, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Lorenzo al Mare per rimuovere un albero che, dopo essere caduto sull’Aurelia, impediva il transito veicolare. I pompieri sono anche intervenuti a Latte, frazione di Ventimiglia, in seguito alla caduta di alcuni massi sull’Aurelia. La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti per consentire la rimozione dei massi.