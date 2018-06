Pallapugno: la situazione in Serie C1 e C2 Serie C1 – Settima giornata Torronalba Canalese-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 6-11 Imperiese-Chiarlone Officine Albese Young 11-2 Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Centro Incontri 5-11 Amici Castello-Sommariva Bormidese 11-8 Valle Arroscia-San Leonardo 11-8

In arrivo la Supercoppa di pallapugno Lunedì 11 giugno, alle 21, nello sferisterio “Remo Gianuzzi” di Castagnole delle Lanze, si giocherà la Supercoppa: di fronte l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto e la Torronalba Canalese di Bruno Campagno.