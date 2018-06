La Francia è arrivata da Imperia dove soggiornerà fino al 16 giugno per preparare intensamente l’Europeo di Pallanuoto Maschile, in programma a Barcellona dal 16 al 28 luglio.

I transalpini svolgeranno sessioni quotidiani di allenamento: in palestra ed acqua al mattino ed in vasca alla sera. Il tecnico dei francesi, Vukanic, dopo vari colloqui telefonici ha potuto prendere contatto diretto con la Cascione rimanendo visibilmente soddisfatto per gli ambienti definiti ‘ottimali e funzionali per il lavoro che dovrà svolgere’.

La neo-presidente Francesca Leone, con orgoglio, sottolinea l’importanza di questi giorni: “E’ un momento importante per la piscina e per la Città: ospiteremo una Nazionale che si prepara ad affrontare uno dei più importanti eventi sportivi di questa estate. Siamo onorati. Invitiamo non solo gli appassionati ma tutta la cittadinanza a passare alla Cascione in questi giorni per ammirare i campioni al lavoro.”