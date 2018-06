Lo spettacolo teatrale DELITTI ESEMPLARI debutterà il 6 Giugno al Théâtre des Variétés a Monte Carlo.

“Delitti esemplari” prende lo spunto dal noto libro omonimo di Max Aub che affronta in modo visionario e ironico i nostri piccoli e grandi fastidi quotidiani nei confronti del prossimo, fino a farli sfociare in delitto. Un delitto liberatorio, mai cruento, però estremamente appagante, proprio perché ostentato e rappresentato. È uno spettacolo che, a dispetto del titolo, riesce a depotenziare i nostri istinti cattivi nel momento esatto in cui li mette in scena, rendendoli buffi e mostrandoceli in tutta la loro umana comprensibilità. La brava attrice Enrica Barel, del Teatro delle Anime Antiche di Milano é l’insegnante dell’atelier teatrale della associazione Dante di Monte Carlo e ha curato la regia e l’adattamento dello spettacolo.

Non si parla dei celebrati “eroi negativi” ai quali il cinema ci ha abituato, ma di storie divertenti e crudeli nelle quali chiunque si può riconoscere a vario titolo.

Si ride e ci si misura con le nostre piccole ansie quotidiane in modo gradevole e soprattutto ironico, tra musiche, cambi di atmosfera e spaccati di crudeltà, interpretati con tutta la passione possibile.

In scena: Sandra Forlano, Francesca Franco, Max Gangi, Fausto Maccario, Carolina Labadini Mosti, Paolo Parenti, Vanessa Pili, Riccardo Pizzi, Caterina Radici, Alessia Rossetto, Federico Soffici, Grazia Soffici, Laura Trimarchi,

6 giugno alle 20:30

INGRESSO LIBERO

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, bd Albert 1er MONACO