Il 5 giugno alle 18.30, nella caserma Somaschini di Imperia, i Carabinieri del Comando Provinciale celebreranno la ricorrenza del 204° Annuale della fondazione dell’Arma.

Alla presenza del Gonfalone della Provincia di Imperia, decorato di Medaglia d’Oro, e di quello dell’omonimo Comune sarà schierato un reparto di formazione su due blocchi.

Il primo composto da Ufficiali, Comandanti di Stazione della provincia e Carabinieri in Grande Uniforme; il secondo costituito da Carabinieri in uniforme di servizio, Carabinieri di Quartiere ed in tenuta da ordine pubblico/MSU, Carabinieri Forestali e Carabinieri conduttori di unità cinofile.

Inquadrata anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Nell’occasione saranno premiati alcuni militari distintisi in operazioni di soccorso e di servizio, in provincia e all’estero.