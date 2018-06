Premi Speciali 1° Lady Laura Bianco 35 1° Senior Villiam Conti 37 Nearest to the Pin: Goffredo Formato mt. 0,57

Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Giovedì 31 maggio si è svolto il 16° Campionato Ligure Seniores di doppio 2018, una 18 buche quattro palle stableford, Sabato 2 giugno si è tenuto il Memorial Mortigliengo, una 18 buche medal per la prima categoria e la seconda categoria e una 18 buche stableford per la terza categoria e Domenica 3 giugno, si è tenuta la gara sponsorizzata dall’Hotel Belsoggiorno, una 18 buche stableford tre categorie.