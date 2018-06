“Sono stai molteplici gli interventi nelle scuole della città per mettere in sicurezza i plessi, rinnovare i locali e rendere gli spazi più agibili e vivibili”. Il sindaco Giacomo Pallanca risponde con dati alla mano a chi lo accusa di avere trascurato gli istituti scolastici di Bordihgera.

“Abbiamo realizzato interventi cofinanziati anche dalla Regione Liguria – spiega – che riguardano l’istituto Maria Primina di Borghetto, il micronido d’infanzia “L’isola che non c’è”, l’edificio scolastico di via Pelloux, con un grosso intervento che ha interessato il refettorio, e il plesso scolastico Rodari.

La rigenerazione urbana che concluderemo qualora venissi rieletto comprende tutti i plessi scolastici, conseguentemente anche la mia nuova squadra, sulla scia delle basi già poste in essere e dei fondi fin da ora disponibili, proseguirà l’opera di messa in sicurezza sismica dei plessi scolastici e persisterà nella progettualità per la nuova scuola dell’infanzia. In questo modo Bordighera sarà uno dei pochi Comuni d’Italia ad avere tutte le scuole in sicurezza entro il 2023. Vediamo nel dettaglio cosa abbiamo realizzato in questi 5 anni a favore delle scuole cittadine”.

L’istituto Maria Primina, ubicata nella frazione di Borghetto, è sede della scuola primaria che accoglie n. 83 alunni provenienti sia dalla frazione che dal centro cittadino. Al fine di adeguare la struttura alla normativa vigente in materia di sicurezza e mantenere l’apertura di tale istituto a servizio della frazione, è stato eseguito specifico intervento per adeguare il plesso scolastico dal punto di vista sismico. In particolare, si è provveduto ad effettuare: – l’inserimento di setti in direzione longitudinale e trasversale, in grado di assorbire per intero le azioni orizzontali prodotte dall’evento sismico; – il placcaggio di alcuni pilastri d’angolo che presentano carenze alla pressoflessione deviata per i carichi verticali e incamiciatura della prima travata del primo impalcato (beton plaquè); – la risarcitura delle lesioni presenti; – la realizzazione di una nuova copertura lignea e opere varie di finitura.

Risorse impiegate: € 501.405,32 di cui contributo regionale € 339.453,15

Inoltre, è stato realizzato un porticato – con annesso adeguamento antisismico – tramite la chiusura delle parti perimetrali dell’ampia terrazza situata al piano rialzato del fabbricato scolastico. Tale porticato è stato realizzato con serramenti in struttura di pvc e vetro al fine di ampliare gli spazi coperti del plesso per la destinazione ad attività polivalenti (aumento capacità ricettiva del locale mensa e/o altre attività didattiche)

Risorse impiegate: € 46.769,84

Micronido d’infanzia “L’isola che non c’è”

Al fine di istituire un servizio di sostegno alle famiglie con bimbi in età inferiore alla scuola materna, è stato completamente rinnovato un immobile di proprietà comunale (sito in via Porcheddu) adibendolo a struttura micro nido d’infanzia. La struttura è funzionante dal 4 gennaio 2016. La location è stata pensata in funzione delle prescrizioni normative e delle esigenze dei bambini di età inferiore ai 3 anni. In particolare, l’intervento ha previsto la demolizione di alcune tramezze interne per la realizzazione della zona spogliatoi-ufficio degli operatori oltre alla costruzione di nuove tramezzature per la formazione di un nuovo locale adibito a zona “sporzionamento cibi”, fornendo la necessaria attrezzatura composta da lavabo, pensili e ripiani di supporto in acciaio inox. Sono stati realizzati dei servizi igienici dei bambini con pavimentazione antiscivolo, installazione dei vasi sanitari d’infanzia, del lavello a canale e della vaschetta per il bagnetto. Il progetto ha previsto inoltre l’adeguamento dell’impianto elettrico con rilascio di relativa certificazione di conformità e l’adeguamento dei corpi radianti. E’ stata creata l’uscita di sicurezza e sistemata l’area esterna adibita a spazio gioco, fornita scivolo, gioco a molla e altalena.

Risorse impiegate: € 81.909,40

L’edificio scolastico di via Pelloux è stato oggetto di diversi interventi manutentivi volti a migliorarne la funzionalità tra cui: Recupero aula al 3^ piano.

L’intervento è stato realizzato per recuperare un’aula da destinare allo scopo didattico in sostituzione dei locali precedentemente destinati a ufficio presidenza e segreteria, considerando che gli uffici amministrativi sono ormai dislocati al piano rialzato del fabbricato. In tal modo si è uniformato l’assetto delle aule della scuola media superiore, disponendole tutte al terzo piano. Le lavorazioni hanno interessato l’adeguamento delle parti in muratura e degli impianti elettrici e di telefonia.

Aula mensa

E’ stato effettuato un intervento che ha interessato i locali destinati a refettorio, situati nel piano seminterrato dell’edificio scolastico di via Pelloux, consistente nella realizzazione di controsoffittature fonoassorbenti ed ignifughe oltre all’installazione di nuovi corpi illuminanti.

Risorse impiegate: aula 3^ piano € 11.118,23

aula mensa € 23.585,73

avvolgibili elettrici e lampade led € 15.884,89

Plesso scolastico Rodari

L’intervento ha inteso incrementare il numero delle aule attualmente presenti nel plesso scolastico “Rodari” da destinare alla scuola materna. Tale intervento si è reso possibile recuperando i locali precedentemente adibiti ad asilo nido in quanto trasferiti in altra sede appositamente dedicata al servizio per l’infanzia (0 – 3 anni). I lavori si sono articolati in:

– demolizione delle tramezzature che suddividevano i tre locali esistenti ed il servizio igienico sanitario con la rimozione dei rivestimenti costituiti da piastrelle in ceramica; – rasatura dei sottofondi e stesura di nuovo intonaco; – rifacimento dell’impianto elettrico con la fornitura di nuovi punti luce e corpi illuminanti e rilascio di relativa certificazione di conformità; – trasformazione dell’impianto di riscaldamento da autonomo a centralizzato con il relativo collegamento all’impianto principale dell’edificio scolastico; – fornitura di nuovi corpi radianti in base ai calcoli termici; – collegamento del nuovo locale con il corridoio per mezzo di un nuovo serramento in profilato di alluminio verniciato. Nell’intervento sono state effettuate anche le tinteggiature complete dei locali.

Risorse impiegate: € 41.582,85

Adeguamento antisismico: Adeguamento antisismico: E’ stata affidata la progettazione definitiva per la riduzione del rischio sismico nelle scuole Rodari e Pelloux.

Tale progettazione è propedeutica alla richiesta di finanziamenti e/o spazi finanziari per la realizzazione degli interventi. Risorse impiegate: € 63.565,86

Arredi: Annualmente l’ente cerca di soddisfare le esigenze degli istituti scolastici correlati alla sostituzione di arredi obsoleti. Sono stati forniti contributi per l’acquisto dei seguenti arredi scolastici: banchi, sedie, tavoli e armadi.

Risorse impiegate: € 13.365,64

Scuola via Pelloux

Sono stati eseguiti molteplici interventi di manutenzione al fine di preservare e migliorare la funzionalità dei siti. Interventi in appalto: Interventi in appalto: lavori urgenti di riparazione di cornicioni pericolanti e alcuni ripristini di facciata che hanno comportato l’utilizzo dell’autoscala. Con separato appalto si è provveduto al risanamento interno e alla tinteggiatura di alcuni locali interni.

Importo totale opere appaltate: € 28.685,5

In amministrazione diretta: realizzazione di un nuovo sistema citofonico per regolamentare le chiusure degli accessi su via Pelloux e su via Napoli, sostituzione di tutta l’illuminazione interna con plafoniere a led e modifica delle tapparelle con inserimento di motori elettrici per la movimentazione degli avvolgibili (questi ultimi anche per le le finestre delle scuole Rodari di Via Pasteur).

Importo totale opere amministrazione diretta € 18.848,89 .