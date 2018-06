Si conclude al Cinema Cristallo di Dolceacqua la rassegna cinematografica “LIBERE, DISOBBEDIENTI E INNAMORATE”, centrata sull’ incontenibile capacità delle donne di perseguire il proprio intento, al di là di ogni difficoltà e contrasto. Giovedì 7 giugno e venerdì 8 giugno alle 21 verrà proiettato “In Between-Libere, disobbedienti e innamorate”, brillante opera prima della regista Maysaloun Hamoud, che propone una “riflessione a cuore aperto” sulla condizione femminile nella complessità di Tel Aviv. La proiezione di giovedì sarà condotta con presentazione e dibattito, quale occasione di dialogo e confronto. La manifestazione è organizzata dalle Associazioni: Oltre il Cristallo, P.E.N.E.L.O.P.E.- Donne del Ponente per le Pari Opportunità, Zonta Club di Ventimiglia-Bordighera e Noi4you- Sportello di ascolto delle donne e di aiuto contro la violenza. Ulteriori informazioni e notizie su www.cinemacristallo.org

