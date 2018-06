Week end a Courmayeur per gli atleti della Rusty Bike Team. Non un viaggio di piacere in quel della Val d’Aosta per alcuni nostri biker. Ma duplice impegno agonistico a livello nazionale anche per difendere i colori della Fci di Liguria.

Sabato pomeriggio, nella zone di Dolonne di Courmayeur si è svolta la gara del campionato italiano team relay (staffetta) per comitati regionali. La Liguria è sempre stata tra le dieci, poi la sfortuna ha colpito la nostra Alice Siffredi (foratura) arrivata al traguardo (dando il cambio al fratello Matteo) spingendo il mezzo meccanico. La Liguria (con Caviglia, Gasperini e Cortesi) chiude l’italiano al quindicesimo posto precedendo la Liguria B con in gara il nostro Cristiano Martinelli (completano Cerro, Tirasso, Crosa e Trincheri).Ventidue i team al via.

Domenica spazio alle gare valevoli come seconda prova della Coppa Italia circuito che premia sempre i comitati regional. Con la maglia della regione Liguria hanno corso Alice Siffredi (esordiente II anno) che ottiene un brillante settimo posto, con Matteo Siffredi ottimo terzo tra gli Allievi I anno (15 anni) mancando il secondo posto per soli cinque secondi. Bene anche Cristiano Martinelli (undicesimo). Decisamente sfortunato Tommaso Anselmi vittima di una caduta, dopo la prima curva posta a 200 metri dalla partenza. La Liguria ha chiuso quarta nella classifica per comitati, ed è quarta nella generale in compagnia con la Valle D’Aosta. Il podio è a soli sei punti; il secondo posto a dieci, il primato a venti punti.

A Sarzana (Spezia), infine, spazio ai Giovanissimi (7/12 anni) con in programma il campionato regionale di mini sprint e gimkana. La nostra Elisabetta Ricciardi sale sul gradino più alto del podio, e si porta a casa la maglia di campionessa regionale per il mini sprint, conquistando il terzo posto nella Gimkana. Buon risultato anche per Santiago Moretto e Mattia Bandera che si portano a casa due medaglia di bronzo.

