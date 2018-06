La lista “Insieme si cambia–Donatella Albana Sindaco”, oggi, lunedì 4 giugno, alle 18 al Palazzo del Parco, nella sala rossa, organizza l’incontro “Essere giovani a Bordighera”, per approfondire le problematiche giovanili nella città.

Saranno presenti:

Donatella Albano, candidato sindaco e Presidente della Società A.B.C. pallamano di Bordighera;

Gabriele Alessio, apprezzato insegnante di educazione fisica ed allenatore di Basket;

Isabella Berrino, ex responsabile dei servizi sociali del comprensorio;

Corrado Ramella, libraio e operatore culturale, organizzato in collaborazione con “incontriamoci per Bordighera“ e candidato

Niccolò Grassano, Segretario di Circolo dei Giovani Democratici e Candidato;

La popolazione e gli operatori del settore sono invitati a partecipare.