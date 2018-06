Si è svolta nei giorni scorsi una visita da parte di alcuni studenti dell’Istituto Marconi di Sanremo alla ECU Service Officina Oliva di Badalucco. Un’uscita didattica organizzata nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro con la Confartigianato di Imperia, durante il quale i ragazzi sono stati messi in contatto con realtà imprenditoriali del territorio.

Ad accoglierli è stato Andrea Oliva che, con grande passione, li ha coinvolti dedicandogli il pomeriggio per illustrare le parti principali di un’officina e le caratteristiche dei motori. Numerosi gli argomenti trattati, con una prima parte teorica ed una seconda pratica. In quest’ultima, in particolare, gli studenti hanno potuto assistere in presa diretta all’utilizzo di un oscilloscopio per la diagnosi dei guasti.

I ragazzi si sono dimostrati molto interessati, tanto da richiedere l’organizzazione in futuro di un nuovo incontro con Andrea Oliva per approfondire ulteriori argomenti. Soddisfatta si è anche dichiarata la professoressa Anna Cristina Meinardi per la riuscita della giornata.