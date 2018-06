Grande successo di pubblico e pari interesse dei bambini, ieri sul lungomare di Arma di Taggia, per la “Festa Nazionale” dedicata ai più piccoli.

L’Arma dei Carabinieri ha partecipato con le specialità, attrezzano uno stand ove i piccoli hanno dimostrato, com’era immaginabile, curiosità ed interesse verso quello che è stato offerto: dal robot antisabotaggio del nucleo artificieri di Genova, alle esibizioni delle unità cinofile di Villanova d’Albenga, alla possibilità di toccare con mano gli equipaggiamenti che utilizzano nel quotidiano i Carabinieri, all’opportunità di salire sui veicoli dell’Arma, dove i ragazzi più “intraprendenti” – dopo una iniziale, comprensibile, ritrosia – hanno avuto la possibilità di azionare sirene e lampeggianti e di eseguire qualche chiamata via radio.

Importante e seguitissimo il contributo dei Carabinieri Forestale di Imperia, il cui Nucleo CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) ha coinvolto i bambini in un laboratorio tattile giocando con una valigia piena di oggetti confezionati con parti di animali rischio estinzione e non, provando così a recitare la parte del “turista coscienzioso” che sceglie souvenir da riportare dal “fantastico viaggio in luoghi esotici” senza incorrere in sanzioni.

Lo stupore e la meraviglia dei pargoli è stata soddisfatta anche spiegando loro i pericoli che corrono le specie in via d’estinzione, chiarendone il concetto, mostrando pelli di animali tutelati dalla Convenzione di Washington, che regolamenta il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (che è, appunto, la prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell’habitat).