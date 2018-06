A scuola con i cinofili della Polizia di Stato.

Sono state ben due le scuole incontrate stamane dall’Unita Cinofila giunta per l’occasione dalla Questura di Genova, nell’ambito dei numerosi incontri con gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado incentrati sulla legalità e la comunicazione.

Dapprima le elementari dell’Istituto Montessori di Sanremo e successivamente gli alunni dell’Istituto Superiore Ruffini di Imperia.

Il nostro amico a quattro zampe ha mostrato a tutti le proprie capacità e abilità, nello specifico il ritrovamento della sostanza stupefacente.

Ai ragazzi, che sono stati coinvolti in prima persona nella dimostrazioni, sono state successivamente illustrate le varie modalità di impiego dei cinofili, e i lunghi addestramenti ai quali, sia cane che il poliziotto, devono sottoporsi per arrivare a essere una “squadra”.

Più di 300 i ragazzi complessivamente coinvolti, che, a seconda dell’età, hanno fatto domande e osservazioni pertinenti alla fine della dimostrazione.

L’occasione è stata utile anche per distribuire le brochure di “You Pol”, sensibilizzando i ragazzi, in particolare quelli delle superiori, a scaricare l’app e a segnalarci episodi di spaccio e bullismo.

Una giornata improntata alla legalità, ove è stato possibile imparare divertendosi.

#essercisempre.