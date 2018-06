Stanotte alle 3.47 si è verificato un terremoto di magnitudo 2,8 nel Mar Ligure, a circa 28 km dalla costa tra Sanremo e Bordighera e ad una profondità di circa 15 chilometri, come registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I vigili del fuoco della provincia di Imperia non hanno ricevuto segnalazioni dagli abitanti per quanto riguarda danni alle cose.