Il quinto mese dell’anno chiude con un importante +11% rispetto allo stesso periodo del 2017, con un introito di € 3,4 milioni. Risultato che porta la contrazione annua degli introiti della Casa da Gioco sanremese, da € 1,05 milioni ad aprile a € 710 mila a maggio, con un recupero di ben € 340 mila nel solo mese di maggio.

Il buon risultato ha permesso di recuperare 3 punti percentuali, sul progressivo annuale, che passa da -6,80% a -3,84%, per un incasso totale, da gennaio, di € 17,8 milioni.

Hanno premiato la Casa da Gioco le attrattive offerte di gioco, i tornei di poker di livello internazionale e le sale rinnovate con un Bistrot che potenzia la politica dell’accoglienza verso la clientela.

Continua tuttavia l’onda lunga delle vincite: nel mese sono stati pagati € 276.000 e sono stati aggiudicati 28 super jackpot.

Sanremo, 2 giugno 2018. Dopo un inizio d’anno in chiaroscuro, il mese appena concluso segna una positiva inversione di tendenza per il Casinò di Sanremo. A maggio l’Azienda ha fatto registrare un buon 11% di aumento percentuale degli incassi, che premiano l’impegno e le strategie messe in campo per aumentare l’appeal sulla clientela e quindi gli introiti nelle diverse tipologie di gioco. Risultato che porta la contrazione annua degli introiti della Casa da Gioco sanremese, da € 1,05 milioni ad aprile a € 710 mila a maggio, con un recupero di ben € 340 mila nel solo mese di maggio.

Un risultato fortemente voluto e cercato attraverso un intenso programma di iniziative di gioco e di intrattenimento, attuate per incentivare la produttività. Dopo aver chiuso il bilancio 2017 in utile, assicurando in tal modo la solidità finanziaria e le fonti necessarie per sostenere gli investimenti, Casinò Spa ha efficacemente definito ed implementato una precisa strategia aziendale, con interventi declinati su tutte le proposte di divertimento.

Il risultato non si è fatto attendere. A maggio sono stati incassati € 3,4 milioni con un aumento percentuale del 11% che ha permesso di ridurre il gap sull’anno precedente di 3 punti percentuali.

Hanno concorso al brillante risultato i seguenti fattori:

Per i giochi lavorati, si evidenzia l’ importante performance della Fair Roulette, con un incremento progressivo annuale di € 141.492 in valore assoluto , pari a +33,70 % in termini percentuali, di cui € 124.259 attribuibili al solo mese di maggio mese a decorrere dal quale è stata varata l’implementazione dei nuovi minimi di giocata . Bene anche il Black Jack, che nel solo mese di maggio vede una crescita del 56% consolidando un netto +11,64% nell’anno 2018. Quindi, i Giochi Americani mostrano un progresso del 2% nel mese. La Roulette Francese, ha fatto registrare nel mese di maggio un timido incremento di circa € 50 mila rispetto allo stesso periodo del 2017 in attesa dell’avvio della collaborazione con i segnalatori di gioco. L ’effettuazione di tornei di Poker internazionali, che a maggio hanno registrato la partecipazione di più di trecento player hanno vivacizzato le nostre sale da gioco. Non esaltante inizio della sperimentazione del nuovo gioco Rouge & Noir 3000 che non ha dato finora i risultati attesi.

Importante risultato per le SLOT machines che nel mese di maggio hanno mostrate un incremento del 12,4% Hanno evidentemente riscosso il gradimento della clientela le super tecnologiche slot appena installate.

Anche le rinnovate Sale Privata e Dorata, con l’annesso Bistrot, che hanno proiettato i clienti in un Casinò luminoso e glamour, contraddistinto da nuovi spazi in un ambiente elegantissimo, sono state un valido supporto alle numerose proposte ed eventi.

Sottolinea la Casa da Gioco:

“L’inaugurazione delle rinnovate sale è stata il simbolo del nuovo corso della Casa da Gioco. Apertura che abbiamo definito “operativa” in quanto gli eleganti spazi, particolarmente apprezzati dalla clientela, sono stati immediatamente riservati ai tavoli da gioco della Roulette Francese. Si è percepita da subito la piacevolezza di frequentare un Casinò ancora più fashion. Il Bistrot, direttamente comunicante con la terrazza della facciata principale, ponte ideale verso la città e la sua via dello “shopping”, ha affascinato i nostri clienti, che hanno percepito e gradito l’esclusività della proposta. Una rinnovata eleganza, che si è riverberata su tutte le sale. Nel corso del mese di maggio, è stata adottata una nuova politica che riguarda i minimi di puntata ai giochi americani, che sono stati ridotti per renderli più accessibili. Dalle prime analisi eseguite, l’iniziativa pare stia assicurando i risultati auspicati.

La Poker Room, su cui da mesi l’azienda investe, ha registrato a maggio, un afflusso record di iscrizioni per l’Unibet DSO organizzato in collaborazione con il partner tecnico Texapoker. Trecento pokeristi sono arrivati da tutta Europa per fronteggiarsi. Ha avuto la meglio la Francia, che ha visto prevalere i suoi players nei primi tre posti. Per tutti i partecipanti il piacere di potersi aggiudicare premi interessanti e di poter disporre di un’ampia possibilità di intrattenimento.

Un buon impulso agli introiti del mese proviene dai Giochi Elettromeccanici, dove sono state installate le nuove slot: si tratta di modelli di ultima generazione, scelti all’expo mondiale di Londra e particolarmente divertenti. Esse offrono multigames e opportunità di vincita e di divertimento certificate. Le slot machines hanno così totalizzato nel mese di maggio un incremento percentuale del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, nonostante il consueto flusso di super vincite centrate, che contraddistingue la nostra Casa da Gioco.”

Gli Amministratori ed il Direttore Generale concludono:” Un particolare plauso alla squadra Casinò che ha saputo intercettare il flusso turistico di queste settimane, creato anche dagli eventi aziendali, e cittadini e del comprensorio. Nell’ultimo fine settimana, infatti, molti vacanzieri giunti in Riviera per seguire il Mondiale di Formula Uno nel Principato hanno visitato il nostro Casinò. Hanno puntato, soprattutto, alle slot machines, centrando anche qualche interessante jackpot. Abbiamo creato le condizioni perché l’Azienda possa essere sempre più competitiva nel mercato del Gaming, proiettata a realizzare i piani annuali di consolidamento e di sviluppo. Ringraziamo la Proprietà per l’impegno condiviso, per uno sviluppo continuo, basato sulla qualità delle nostre iniziative, indirizzate al miglior soddisfacimento della clientela.”

Veniamo ai numeri.

Nei primi cinque mesi dell’anno sono stati introitati € 17,8 milioni (-3,8% contro il -6,8 del mese scorso. Recuperati 3 punti percentuali. I Giochi Tradizionali hanno incassato € 3,78 milioni, mentre le slot hanno superato i 14 milioni di introiti.

Nel mese di maggio gli introiti sono stati di € 3,4 milioni. (+11%) I Giochi Tradizionali si sono attestati a € 703.000 (+6,2%). Le slot hanno registrato € 2,7 milioni (+12,4%).

In sala slot sono stati aggiudicati 28 premi di importo superiore a € 4.999, per un totale di € 276.000. Il premio più importante. di € 21.000 è stato appannaggio di un fortunato visitatore francese.