Siamo arrivati all’ultimo capitolo della stagione 2017/18 di Serie B, la Rari Nantes Imperia è ospite del Castelfiorentino con fischio d’inizio della contesa alle ore 15. Le imperiesi devono proteggere il quarto posto proprio dalle toscane e chiudere il campionato con un successo. Per la trasferta odierna sono state convocate le seguenti 13 atlete: Sara AMORETTI (Capitano), Sarah SOWE (Portiere), Chiara DI MATTIA (Portiere), Margherita GARIBBO, Sofien MIRABELLA, Nicole RUMA, Lise ACCORDINO, Elisabetta SATTIN, Anna AMORETTI, Elisa MARTINI, Margherita AMORETTI, Giorgia FERRARIS, Giulia BESSONE.

