Oggi, domenica 3 maggio, ad Imperia alle ore 21 alla bocciofila “Il giardino dei tigli” di Costa d’Oneglia, il candidato sindaco del centro destra Luca Lanteri incontrerà i cittadini per rapportarsi sulle problematiche del borgo ascoltando le proposte degli abitanti ed illustrare il proprio programma.

