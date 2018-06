Una consulta tra cittadini e Amministrazione comunale per fronteggiare le numerose problematiche legate alla disabilità.

Si è rivelato costruttivo l’incontro organizzato ieri dalla Regione Liguria e dal Comune di Bordighera su “La persona al centro, nessuno deve rimanere indietro”.

Oltre al sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca, sono intervenuti l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale, la senatrice della Lega Nord Stefania Pucciarelli, Massimiliano Iacobucci (Coordinatore regionale Fratelli d’Italia) e Veronica Albanese, candidata a consigliere comunale della lista Pallanca, promotrice dell’iniziativa e molto sensibile ai problemi legati al sociale.

“Sono soddisfatto di questa iniziativa, nata in sinergia tra Comune e Regione Liguria – commenta Pallanca – in una alleanza non solo politica, realizzeranno insieme l’integrazione socio sanitaria, argomento di grande attualità ed importanza.

Nel corso del dibattito, costruttivo e partecipato, si è stabilito di dare inizio ad una consulta tra l’amministrazione comunale e i cittadini che vivono problematiche di disabilità in famiglia: finalizzata a trovare progettualità condivise al fine di risolvere le problematiche del vissuto quotidiano Tra i punti del programma comune: il sostegno a domicilio, il potenziamento ai servizi comunali per presa in carico delle persone, l’attivazione della legge “Dopo di noi”, e la realizzazione di un centro aggregativo”.