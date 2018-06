In caso di successo alle elezioni comunali di Bordighera del 10 giugno, nei primi 100 giorni di operato la squadra di Giacomo Pallanca lavorerà a contatto diretto con i cittadini, per ricevere proposte, nuove idee, consigli e anche critiche costruttive.

Sarà un’amministrazione che, proseguendo il lavoro svolto nei cinque anni, si impegnerà ad investire la propria esperienza con la realizzazione di nuovi progetti: mirati al miglioramento di Bordighera.

“Come ho già ricordato più volte – commenta Pallanca – il territorio bordigotto, come tutto il suolo ligure, è molto fragile. La lista Pallanca, alla luce delle risorse economiche per grandi opere di valorizzazione della città, destinate dall’amministrazione uscente, vede nella manutenzione del territorio intero e nella conseguente riprogettazione dell’arredo urbano, la linea conduttrice dell’intero mandato. Consapevole che anche piccole opere possono fare grande una città.

Nei primi 100 giorni di mandato ci impegneremo ad ascoltare i cittadini compilando con loro, in base alle risorse economiche esistenti, un piano di manutenzione. Si partirà dalle zone meno centrali per raggiungere il cuore della città: dai centri storici di Bordighera Alta, Sasso e Borghetto fino ad arrivare alla zona del Montenero e digradare verso il lungomare. Questo al fine di non discriminare nessuna parte di territorio all’interno del quale convergeranno tematiche già avviate in passato:

– sostituzione della pubblica illuminazione

– manutenzione di strade e marciapiedi

– miglioramento delle aree verdi

– piano per le insegne turistiche

– rifacimento della segnaletica stradale e sentieristica

– mappatura di tutto l’arredo urbano presente in città e sua conseguente sostituzione e

implementazione

– riorganizzazione del mercato settimanale

– creazione di un’isola pedonale nel “budello” con conseguente incremento e riapertura

delle attività commerciali

– riqualificazione di piazza Eroi della Libertà

“Gli interventi evidenziati – conclude Pallanca – nella maggior misura saranno sostenuti mediante Fondi Europei o, in particolare per l’arredo urbano, con i costi a carico dei privati in cambio di spazi pubblicitari.

Sarà cura della nuova Amministrazione definire i cicli di manutenzione e le risorse da destinare

(quante e dove reperirle), le priorità e i tempi. Il territorio sarà diviso in macro aree all’interno

delle quali si individuerà, se disponibile, un referente esterno in contatto continuo con il consigliere delegato”.