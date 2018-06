Gli Ultras Imperia, dopo la riunione tenutasi oggi, 2 giugno, intendono chiarire la propria posizione in merito all’operato di questi anni della Dirigenza dell’Asd Imperia 1923 sfociato nelle dichiarazioni mezzo stampa di inizio settimana.

“Questo è il nostro primo comunicato dopo migliaia di chilometri al seguito di una maglia onorata ogni domenica da noi sugli spalti, ma adesso non possiamo e vogliamo più tacere. Negli anni abbiamo avuto a che fare con dirigenze di facciata, dirigenze assenti o addirittura ancora sotto processo dalla Giustizia Italiana.

Ma mai con una dirigenza incompetente, presuntuosa e balbettante come quella attuale nelle persone del Presidente Fabrizio Gramondo e dei dirigenti Daniele Ciccione e Fabio Ramoino…altri, sempre che ci siano, non ne sappiamo…ma saremo curiosi di conoscerli.

Una Dirigenza che ha taciuto per mesi, ma che ha velocemente annunciato di volersi ritirare senza neppure fare domanda di ripescaggio per la Serie D poche ore dopo la sconfitta sul campo di Udine. E se fossimo saliti? Questa è la domanda che tutti i tifosi si pongono.

Abbiamo sopportato fin troppo per amor di bandiera, prendendoci in silenzio anche le critiche di chi seduto sul divano o dietro l’anonimato di internet ci accusava di essere troppo teneri con questa Società.

Adesso BASTA, ma non nel senso che sperate voi pseudo dirigenti. BASTA ma di voi, perché la nostra sfida sarà di esserci sempre per ricordare a tutta la città le vostre colpe.

“NIENTE DOMANDA DI RIPESCAGGIO? LE ELEZIONI SI PERDONO A MAGGIO!”

Scusate…siamo in ritardo di due giorni, ma a quanto ci dicono i giocatori, voi di due mesi.

Non rimarremo in silenzio.

ULTRAS🔵☠⚫IMPERIA