Al torneo di tennis maschile al Roland Garros, a Parigi, Fabio Fognini ha sconfitto il britannico Kyle Edmund, numero 17 al mondo, in 5 set col punteggio di 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4, in 3 ore e 34 minuti e si è qualificato agli ottavi di finale. Il suo miglior risultato a Parigi sono stati i quarti di finale nel 2011.

Reduce dalla semifinale a Ginevra e dai quarti di finale a Roma, Fognini sta giocando al Rolland Garros per l’undicesima volta in carriera.