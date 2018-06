Si è svolto ieri sera 1 giugno 2018, presso la Sala Rossa al Parco Hotel di Bordighera, l’incontro promosso dalla lista Semplicemente Bordighera con la cittadinanza, il cui candidato Sindaco è il Dottor Giuseppe Trucchi, sul tema dell’assistenza sanitaria per il distretto Bordighera-Ventimiglia, sulla privatizzazione dell’Ospedale e sulle soluzioni proposte e possibili per un futuro rivolto alle esigenze del comprensorio.

In una Sala Rossa al completo, il vice-sindaco uscente e candidato nella lista Semplicemente Bordighera, Massimiliano Bassi, ha presentato ai presenti i componenti della lista e ha introdotto il dottor Trucchi, direttore del dipartimento Donna Bambino presso la ASL 1 e impegnato da anni nella sanità pubblica. Ha tenuto a ricordare che la sua candidatura a Sindaco è il desiderio di dedicarsi a tempo pieno nell’amministrazione della città, avendo maturato i requisiti della pensione e potendo quindi essere presente a Palazzo Garnier con continuità quotidiana.

Favorevole alla privatizzazione dell’Ospedale, ha argomentato esaurientemente sulle ragioni di questo importante passaggio ricordando che questo sarà possibile solo se saranno garantiti i servizi necessari e richiesti dalla zona. I suoi rapporti consolidati con la Regione e l’esperienza oltre che ventennale nell’amministrazione pubblica sanitaria saranno la garanzia per il miglior risultato in questa annosa questione che preoccupa non poco tutto il comprensorio.

Presente la candidata Sindaco Mara Lorenzi, questa ha sollevato alcune obbiezioni sulle scelte fatte dalla precedente amministrazione, di cui alcuni candidati fanno parte. Pronta la risposta dell’assessore uscente Silvano Maccario che con esauriente argomentazioni ha spiegato le decisioni prese anzitempo e le stesso Dottor Trucchi ha fornito una ampia risposta a questi quesiti.